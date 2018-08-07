banner107
Mutfakta Hayatınızı Kurtaracak Tüyolar
Mutfakta Hayatınızı Kurtaracak Tüyolar
38 0
Harper Orhon partisine isyan etti
Harper Orhon partisine isyan etti
87 0
Cenk antrenmanlara çıkmıyor
Cenk antrenmanlara çıkmıyor
283 0
BMW 8 geri döndü
BMW 8 geri döndü
34 0
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
38 0
Yara izi neden deriden farklıdır?
Yara izi neden deriden farklıdır?
73 0
Haskasap, Riga’da yan verecek
Haskasap, Riga’da yan verecek
25 0
"Damacanadaki güvenlik bandına önemle dikkat edin"
108 0
banner82
banner147

Endonezya’da ölü sayısı 140’a çıktı

banner27

Endonezya'nın doğusundaki tatil cenneti Lombok adasında önceki gün meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 140’a çıktı. 300'den fazla yaralı var

Endonezya’da ölü sayısı 140’a çıktı
banner137

 

Endonezya'nın doğusundaki tatil cenneti Lombok adası önceki akşam 7.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. 7.0 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre altında meydana gelmesine rağmen büyük bir felakete yol açtı.

Deprem hava karardıktan hemen sonra adanın kuzey sahillerinden açıkta 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Endonezya'nın tatil cenneti Bali adasında da hissedildi. Depremde şu ana kadar 140'tan fazla insan yaşamını yitirirken, 300'den fazla yaralı olduğu belirtiliyor.

Deprem sonrası 130'dan fazla artçı meydana geldi.

Bölgede binden fazla turist tahliye edildi. Bölgedeki binden fazla binanın hasır gördüğü ya da yıkıldığı belirtiliyor. Endonezyalı yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Depremin hissedildiği Bali Adası'nda ise şu ana kadar 2 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Depremde 1000’den fazla evin zarar gördüğü bölgede, helikopter destekli kapsamlı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'nın Lombok adası geçtiğimiz hafta 6.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmıştı. Depremde 16 kişi yaşamını yitirirken, 350 kişi de yaralanmıştı.

Büyük Okyanus'ta "Ateş çemberi" olarak anılan volkan yayı ve fay hatlarının üzerinde bulunan Endonezya'da sık sık büyük depremler meydana geliyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.