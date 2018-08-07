Endonezya’da ölü sayısı 140’a çıktı

Endonezya'nın doğusundaki tatil cenneti Lombok adasında önceki gün meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 140’a çıktı. 300'den fazla yaralı var

Endonezya'nın doğusundaki tatil cenneti Lombok adası önceki akşam 7.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. 7.0 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre altında meydana gelmesine rağmen büyük bir felakete yol açtı.

Deprem hava karardıktan hemen sonra adanın kuzey sahillerinden açıkta 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Endonezya'nın tatil cenneti Bali adasında da hissedildi. Depremde şu ana kadar 140'tan fazla insan yaşamını yitirirken, 300'den fazla yaralı olduğu belirtiliyor.

Deprem sonrası 130'dan fazla artçı meydana geldi.

Bölgede binden fazla turist tahliye edildi. Bölgedeki binden fazla binanın hasır gördüğü ya da yıkıldığı belirtiliyor. Endonezyalı yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Depremin hissedildiği Bali Adası'nda ise şu ana kadar 2 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Depremde 1000’den fazla evin zarar gördüğü bölgede, helikopter destekli kapsamlı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'nın Lombok adası geçtiğimiz hafta 6.4 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmıştı. Depremde 16 kişi yaşamını yitirirken, 350 kişi de yaralanmıştı.

Büyük Okyanus'ta "Ateş çemberi" olarak anılan volkan yayı ve fay hatlarının üzerinde bulunan Endonezya'da sık sık büyük depremler meydana geliyor.