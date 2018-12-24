Endonezya'yı tsunami vurdu

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide en az 281 kişinin öldüğü ve 1000'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide ölü sayısının 281'e çıktığını, yaralı sayısının 1016 olduğunu belirtti.

Bölgede 28 kişinin de kayıp olduğunu söyleyen Nugroho, en çok kişinin Pandeglang bölgesinde öldüğünü ifade etti.

Nugroho, bölge genelinde 556 ev, 9 otel ile 350 bot ve teknenin zarar gördüğünü ifade etti.

Şu ana kadar tsunamiden etkilenen yabancı uyruklu kişinin bulunmadığı bilgisini paylaşan Nugoroh, Pandeglang, Serang, Lampung ve Tanggamus'un tsunamiden en çok etkilenen bölgeler olduğunu kaydetti.

Tahliye ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken henüz ulaşılamayan bölgelerin bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

BNPB yetkilileri de bölgede bulunan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıkladı.

Öte yandan geniş çaplı arama kurtarma çalışmasının sürdüğü bölgede, sahil şeridindeki birçok turistik alanın tsunamiden olumsuz etkilenmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtilmişti.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında, bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'daki tsunami felaketi nedeniyle açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde 22 Aralık 2018 günü meydana gelen tsunami felaketinin yol açtığı ağır can kayıplarını büyük üzüntüyle öğrendik. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te, 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.