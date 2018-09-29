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Endonezya'daki depremde ölü sayısı 384 ulaştı

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Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle ölü sayısı artıyor.

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 384 ulaştı
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Associated Press haber ajansı ölü sayısının 384'e yükseldiği bilgisini geçti.

Associated Press'in Ulusal Afet Ajansı Yönetimi'ndeki kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre (BNPB) adanın Orta Sulawesi eyaletinde meydana gelen depremde şu ana kadar 384 kişi öldü.

Can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin bilgilerin sadece eyaletin başkenti Palu’yu kapsadığını vurgulayan Nugroho, Donggala bölgesinden henüz bir bilgi ulaşmadığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Bölgede elektrik ve internet hatlarındaki kesinti nedeniyle iletişim de sorun yaşadıklarını dile getiren Nugroho, bin 400 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan yetkililer, Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'nın uçuş pistinin 500 metrelik alanında hasar görmesinden dolayı yardım ulaştırmada kullanılabilir durumda olan 2 bin metrelik alan için daha uygun uçakların kullanılacağını duyurdu.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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