Endonezya'da yolcu uçağı düştü

Endonezya'da Lion havayollarına ait yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.

189 kişinin bulunduğu uçağın düştüğü bölge tespit edildi. kazada kurtulan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Endonezya'da Jakarta-Sumatra seferini yapan Boeing tipi yolcu uçağı denize düştü.

189 yolcunun bulunduğu uçakta kurtulan olup olmadığı bilinmiyor.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının, başkent Jakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

Yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiği, uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtildi.

Uçağın düştüğü bölge bulundu, enkazdan bazı parçalara ulaşıldı.

Düşen uçakta 189 kişinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.