banner107
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
12 0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
12 0
El Clasico'da Suarez şov
El Clasico'da Suarez şov
22 0
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
Gönyeli ligi ‘Perçin’ledi
106 0
Puan kaçar
Puan kaçar
137 0
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
Volkswagen yeni T- Cross görücüye çıktı
28 0
Karadağ’da Kasım fırtınası
Karadağ’da Kasım fırtınası
100 0
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
Fenerbahçe 2-0’dan geri döndü
42 0
banner82
banner147

Endonezya'da yolcu uçağı düştü

banner27

Endonezya'da Lion havayollarına ait yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.

Endonezya'da yolcu uçağı düştü
banner192

 

189 kişinin bulunduğu uçağın düştüğü bölge tespit edildi. kazada kurtulan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Endonezya'da Jakarta-Sumatra seferini yapan Boeing tipi yolcu uçağı denize düştü.

189 yolcunun bulunduğu uçakta kurtulan olup olmadığı bilinmiyor.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının, başkent Jakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

Yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiği, uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtildi.

Uçağın düştüğü bölge bulundu, enkazdan bazı parçalara ulaşıldı.

Düşen uçakta 189 kişinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.