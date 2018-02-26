Endonezya'da heyelan: 11 ölü, 7 kayıp

EndoneEndonezya'nın Brebes bölgesinde, meydana gelen heyelanda ölü sayısı 11'e yükseldi. Halen kayıp olan 7 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.zya'da heyelan: 11 ölü, 7 kayıp

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Orta Cava'nın Brebes bölgesinde cuma günü pirinç tarlasında tarım işçilerinin bulunduğu alanda meydana gelen heyelanda ölü sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.



Bölgede halen kayıp olan 7 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Nugroho, kayıp listesine yanlışlıkla eklenen 4 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.



BNPB, bölgedeki arazi koşullarının zorluğu nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü bildirmişti.



Bu arada Brebes Afet Azaltma Birimi de heyelan riskine karşılık yaklaşık 700 kişiyi güvenli bölgeye tahliye ederken, muhtemel heyelanlara hızlı müdahale amacıyla bölgede 14 günlük acil durum ilan edilmişti.



Tropikal iklime sahip ve muson yağmurlarının etkisi altında olan Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla toprak kayması yaşanıyor.