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Endonezya'da büyük deprem

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Endonezya'nın doğusunda bulunan Lombok Adası’nda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da büyük deprem
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Endonezya’nın doğusunda bulunan Lombok Adası’nda meydana gelen 7 şiddetindeki depremde en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Metro TV kanalının haberine göre bölge yetkilileri, depremde şu ana kadar en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaştıklarını açıkladı.

Yetkililerin, bölge genelinde olası diğer can kaybı ya da yaralılara ilişkin bilgi edinmeye çalıştıkları belirtildi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) da merkez üssü Lombok’un 27 kilometre kuzeydoğusunda ve yerin 15 kilometre derinliğinde tespit edilen 7 şiddetindeki deprem nedeniyle verilen tsunami alarmının kaldırıldığını bildirdi.

Öte yandan deprem nedeniyle bölgedeki Praya Uluslararası Havalimanı’nda görülen kısa süreli elektrik kesintisi dolayısıyla uçuşlarda aksama yaşandığını belirten havalimanı yetkilileri, teknik incelemeler sonrası havalimanın normal faaliyetine geçtiğini kaydetti.

Geçen hafta aynı bölgede meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirmiş ve bölgede turistik amaçlı bulunan binden fazla dağcı güvenli bölgeye tahliye edilmişti.

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