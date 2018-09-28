Endonezya'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Uzakdoğu ülkesi Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 1 kişi ödü, 10 kişi yaralandı.

Uzakdoğu ülkesi Endonezya şiddetli depremlerle boğuşuyor. Güne 6,1 şiddetindeki depremle uyanan ülkede son olarak 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

1 ÖLÜ VE 10 YARALI VAR

Yetkililerden edinilen bilgilere göre bu depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 10 kişi de yaralandı.

İLK DEPREMİN ETKİSİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ

BD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre yerel saatle 07: 00'de meydana gelen depremin ise 6.1 büyüklüğünde ve 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Endonezya'nın Donggala Bölgesi'ne 30.5 kilometre uzaklığında gerçekleşen depremin etkileri hakkında bir bilgi verilmedi.

2004'DEKİ DEPREM 226 BİN İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Endonezya'da 2004'ün son günlerinde meydana gelen tarihi deprem devasa tsunamiye yol açmış ve 226 bin insanın ölümüne neden olmuştu.