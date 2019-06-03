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Endonezya'da 6.0 büyüklüğünde deprem

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Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Endonezya'da 6.0 büyüklüğünde deprem
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 Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Güney Nias bölgesinin 30 kilometre güneybatı açıklarında olan depremin, yerin 19 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.


Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Güney Nias bölgesinde, dün de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti

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