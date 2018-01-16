En hızlı casus uçak "Kara Kuş" geri döndü

Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı casus uçağı Kara Kuş geri döndü. Ses hızının 3 katına ulaşabilen SR-71'in yeni modelinin prototipi Boeing tarafından görücüye çıkarıldı.

Efsanevi casus uçak "Kara Kuş" geri dönüyor. Ses hızının 3 katı sürate ve yaklaşık 25 kilometre irtifaya çıkabilen SR-71 "Black Bird" emekliye ayrılmasından yıllar sonra yeniden göklere yükselecek.

Sektörün en büyük uçak üreticilerinden birisi olan Boeing, yeni casus uçağının prototipini görücüye çıkardı.

Hipersonik uçağın insansız olacağı ve saate maksimum 6 bin 100 km hıza ulaşabileceği belirtiliyor.

Casus uçak bu hıza ulaşabilmesi için uçak jet motorları ile uzay araçlarında kullanılan roket motorlarının birleştirildiği yeni bir itiş sisteminden güç alacak.

İnsansız hava aracı olarak dizayn edilen modelin radarlara da yakalanmayacağı belirtiliyor.

1966 yılında üretilen "Kara Kuş" ABD ordusu tarafından Soğuk Savaş döneminde istihbarat görevlerinde kullanılıyordu.

Saate 3 bin 500 km hıza ulaşabilen uçak o kadar hızlıydı ki fırlatılan uçaksavar füzeler bile yetişemiyordu. Toplam 32 tane üretilen uçaklardan hiçbiri düşman tarafından vurulamamıştı.