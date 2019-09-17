Emine Bulut’un adı Louvre Müzesi’nde

Paris’te Louvre Müzesi’nin piramidine, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’un adı ve “Ölmek istemiyorum” haykırışı Fransızca olarak yazıldı.

Kırıkkale’de Emine Bulut (38) eski eşi tarafından 18 Ağustos’ta 10 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürüldü. Emine Bulut’un son nefesinde “Ölmek istemiyorum” diye haykırması, kendisine sarılan kızının da “Anne ne olur ölme” diye ağlaması yürekleri dağladı. Fransa’da kadın cinayetlerini protesto eden bir grup da Emine Bulut’u unutmadı.

Kadın hakları savunucuları, Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nin piramidinin üzerine son zamanlarda öldürülen kadınların isimlerini yazıp, hikâyelerini anlatan afişler yapıştırdı.

Grup, Louvre Müzesi’nin piramidine Emine Bulut’un adının yanı sıra “Ölmek istemiyorum” haykırışını Fransızca yazdı.

Kadın hakları savunucuları, Paris’teki sembolik binalara kadın cinayetlerini protesto eden afişler asıyorlar.

Eylemin başındaki Marguerite Stern, “Bu afişlerin amacı çok basit, erkekler tarafından öldürülen kadınların hikâyelerinin unutulmaması. Onların sadece birer isim veya sayı olarak hatırlanmasını istemiyoruz. Farkındalık yaratmak için bu cinayetlerin arkasındaki hikâyeleri anlatmak istedik” dedi.



Fransa’da bu yıl 100’den fazla kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Aile içi şiddete çözüm arayan Fransız hükümeti, sivil toplum örgütleriyle 3 ay sürecek bir çalıştay başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kadın cinayetlerini ‘Femisid’ yani ‘Kadın kırımı’ olarak adlandırdı.