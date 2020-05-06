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Elon Musk bebeğinin ismini açıkladı

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Space X’in CEO’su Elon Musk ve müzisyen sevgilisi Grimes'in bebekleri dünyaya geldi. Musk bebeğinin ismini 'X Æ A-12 Musk' olarak duyurdu. İsmin açılımı ve ayrıntıları da ortaya çıktı.

Elon Musk bebeğinin ismini açıkladı

Elon Musk, sosyal medya hesabı Twitter'dan sevgilisi Grimes’ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

İlk başta Grimes'in doğuma girdiğini yazan Musk, daha sonra bir sosyal medya kullanıcısının kendisine "Bebekten haber var mı?" yazması üzerine, "Anne ve bebek iyiler" dedi.

 

Bebekle ilk karesini de sosyal medyadan yayınlanan Musk, son olarak dünyaya gelen çocuğunun ismini de açıkladı.

 

Musk, bir takipçisinin bebeğin adını sorması üzerine 'X Æ A-12 Musk' adını verdiklerini söyledi. Musk'ın bebeğine verdiği ismin şifrelenmiş bir ifade olduğu yorumları da yapıldı.

 

Bir Twitter kullanıcısı, 'Æ'nin İskandinav alfabesinde 'Ash' (kül) şeklinde telaffuz edildiğini, A-12'nin de istihbarat teşkilatı için inşa edilmiş bir keşif uçağı olan ve Archangel (başmelek) olarak anılan Lockheed A-12'ye gönderme yaptığını iddia etti.

 

Dolayısıyla bebeğin adının 'X Ash Archangel' olduğu öne sürüldü. Musk'ın bu açıklamayı beğenmesi, kullanıcının iddiasının doğru olabileceği şeklinde yorumlandı.

 

Elon Musk, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile 2018 yılından beri birlikte. Üç kez boşanan 48 yaşındaki Musk’un daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor. 32 yaşındaki Grimes, ilk kez anne oldu.

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