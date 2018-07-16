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Elon Musk açtı ağzını yumdu gözünü: O bir pedofil

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Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk sosyal medya üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu

Elon Musk açtı ağzını yumdu gözünü: O bir pedofil
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Musk'ın açıklamalarının hedefinde ise Tayland'da geçen hafta bir mağaradan 12 çocuk ve 1 yetişkini kurtaran ekibin parçası Vernon Unsworth vardı.

 Bütün dünya geçen hafta Tayland’daki Tham Luang mağarasındaki kurtarma operasyonunu takip etti… İki haftayı aşkın bir süredir mağarada mahsur kalan ve su seviyesinin artmasıyla birlikte ölüm tehlikesi içinde olan çocuklar zorlayıcı bir operasyonla toplam 3 günde kurtarılmıştı.

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O dönemde Tesla’nın CEO’su Elon Musk bir denizaltı geliştirdiğini açıklamış ve çocukları bu denizaltı ile kurtarmayı gündeme getirmişti. Fakat Tayland’daki kurtarma ekibi bu fikre sıcak bakmamış ve dalgıçlar eşliğinde çocuklar kurtarılmıştı. Ekibin bir parçası olan dalgıç Vernon Unsworth, Tesla hakkında, “Denizaltısını alıp bir yerine sokabilir. Tamamen imajını parlatmak için bu açıklamaları yapıyor” yorumunu yapmıştı.

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Bugün Musk sosyal medya hesapları üzerinden çok sert açıklamalarda bulundu. Ünlü milyarder, “O kurtarma ekibinin bir parçası bile değil. O bir pedofil” dedi. Musk, İngiliz dalgıcın Tayland’da yaşamasının sebebinin şüpheli olduğunu da gündeme getirirken, “Onu hiç mağaranın yakınlarında görmedim. Kurtarma ekibinde olduğunu düşünmüyorum” ifadesini kullandı.

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