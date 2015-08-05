El Nusra, Eğit-Donattan 5 kişiyi daha kaçırdı

El Nusra Cephesi ilk olarak 29 Temmuzda Türkiyede eğitilerek Suriyeye gönderilen grubun lideri Nedim el Hasanı ve beraberindeki 17 kişiyi Halepin kuzeyinde kırsal bir bölgede kaçırmıştı. Kaçırılan 18 kişinin bırakılması için El Nusra...

El Nusra Cephesi ilk olarak 29 Temmuzda Türkiyede eğitilerek Suriyeye gönderilen grubun lideri Nedim el Hasanı ve beraberindeki 17 kişiyi Halepin kuzeyinde kırsal bir bölgede kaçırmıştı. Kaçırılan 18 kişinin bırakılması için El Nusra Cephesine yapılan çağrılar sonuçsuz kalmış ve örgüt militanları bir kez daha karargaha saldırı düzenlemişti.



Çatışmalar sonunda 5 tümen üyesi öldürülmüş, 16sı yaralanmış, ve sekizi de kaçırılmıştı. Böylece geriye 54 kişilik bölükten sağlam halde 7 savaşçı kalmıştı.



Kaynak: Sputnik (Rus haber sitesi)