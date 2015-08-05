banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

El Nusra, Eğit-Donattan 5 kişiyi daha kaçırdı

banner27

El Nusra Cephesi ilk olarak 29 Temmuzda Türkiyede eğitilerek Suriyeye gönderilen grubun lideri Nedim el Hasanı ve beraberindeki 17 kişiyi Halepin kuzeyinde kırsal bir bölgede kaçırmıştı. Kaçırılan 18 kişinin bırakılması için El Nusra...

El Nusra, Eğit-Donattan 5 kişiyi daha kaçırdı
banner137

El Nusra Cephesi ilk olarak 29 Temmuzda Türkiyede eğitilerek Suriyeye gönderilen grubun lideri Nedim el Hasanı ve beraberindeki 17 kişiyi Halepin kuzeyinde kırsal bir bölgede kaçırmıştı. Kaçırılan 18 kişinin bırakılması için El Nusra Cephesine yapılan çağrılar sonuçsuz kalmış ve örgüt militanları bir kez daha karargaha saldırı düzenlemişti.

Çatışmalar sonunda 5 tümen üyesi öldürülmüş, 16sı yaralanmış, ve sekizi de kaçırılmıştı. Böylece geriye 54 kişilik bölükten sağlam halde 7 savaşçı kalmıştı.

Kaynak: Sputnik (Rus haber sitesi)

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.