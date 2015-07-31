Dünya Haberleri  El-Kurdiden Arap ve İslam dünyasına çağrı haberi Filistin ve Kudüse Daimi Destek Derneği Başkanı El-Kurdi, Arap ve İslam dünyası, Aksaya yönelik saldırılar karşısında sorumluluklarını üstlenmeli dedi. AA Lübnan'daki Filistin...

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Lübnan'daki Filistin ve Kudüs'e Daimi Destek Derneği, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları karşısında Arap ve İslam dünyasını, sorumluluklarını üstlenmeye davet etti.

Filistin ve Kudüs'e Daimi Destek Derneği Başkanı Şeyh Ahmed Derviş El-Kurdi, başkent Beyrut'ta düzenlenen basın toplantısında, son günlerde Mescid-i Aksa'da yaşanan gerginliğe işaret ederek, devlet başkanları, hükümetleri ve parlamentoları, "halkların sessiz kalmayacağı" konusunda uyardı.

Konuşmasında Aksa'da murabıtlara (gönüllüler) selam gönderen Kurdi, "Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıfların gözetmeni sıfatıyla Ürdün hükümetinden Aksa'yı müdafaa etmesi ve sorumluluğunu tam olarak yerine getirmesini istiyoruz" dedi.

Büyükelçileri çekin çağrısı

Kurdi ayrıca, Amman'ın yanı sıra İsrail'le diplomatik ilişkiler içerisindeki tüm ülkelerden İsrail büyükelçilerinin çekilmesi gerektiğini savundu.

Dini kurumlardan, Kudüs'teki İsrail saldırılarını kabul etmemesi, siyonist ırkçı politikalarının ortaya çıkarılması için uluslararası platformlarda çalışmalar yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Kurdi, "Kudüs meselesi ile siyonist tırmanışın gölgesinde meydana gelen neticeyi ele almak için bir zirve düzenlenmesi gerekiyor. Arap ve İslam dünyası, Aksa'ya yönelik saldırılar karşısında sorumluluklarını üstlenmeli" diye konuştu.

Arap dışişleri bakanları düzeyinde toplantı çağrısı

Toplantıda söz alan Lübnan'daki Cemaati İslami örgütüne mensup milletvekili İmad el-Hut ise Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlıkları engellemek için önce Arap dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü bir toplantı yapılması sonra da Arap Birliği'nin konuya ilişkin bir zirve düzenlemesi çağrısında bulundu.

Hut, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya yönelik desteğinin önemine işaret ederek, İsrail'in tepkilerden çekindiğini ve tepkilerin boyutunu gözlemlediğini söyledi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komitesi Başkanı Şeyh Ahmed el-Umri de İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik ihlallerinde, Arapların kendileriyle meşgul olmasından istifade ettiğini öne sürerek, "Siyonist suçluların Aksa ve kadınların kutsallığına yönelik saldırıları, uyanmayı ve Müslümanların bir araya gelmesini gerektirmiyor mu?" dedi.

Yahudi yerleşimciler, 26 Temmuz'da Süleyman Mabedi'nin yıkılışının anıldığı "Tişa BeAv" adı verilen matem günü dolayısıyla sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında Aksa avlusuna girmişti. İsrail polisinin, tepki gösteren Filistinlilere müdahalesi sırasında çıkan olaylarda 17 Filistinli ile 4 polis yaralanmış, onlarca kişi atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenmişti. Olaylar sırasında bazı Filistinliler de gözaltına alınmıştı.

Öte yandan İsrail ve Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te Arabe Vadisi'nde imzalanan Ürdün-İsrail barış antlaşmasına göre, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, Ürdün Vakıflar ve Kutsal Değerler Bakanlığına bağlı Kudüs Vakıflar Dairesi himayesine bırakılmıştı.

Mısır'da gösteri çağrısı

Öte yandan, Mısır'da Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları protesto etmeye yönelik gösteri düzenleme çağrısında bulundu.

Ulusal İttifak'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yaralarımıza ve hakkı savunmak için düşen şehitlerimize rağmen Mescid-i Aksa davasını bir gün bile unutmadık" denildi.

Mescid-i Aksa'nın karşı karşıya kaldığı tehlike ve saldırılara yönelik "Mısır'ın devrimcilerine" yarınki cuma gösterilerine katılma çağrısı yapılan açıklamada, eylemlerle, Kudüs ve Filistin'deki kardeşleri ile tüm Müslümanlara, davalarının, düşmanlarının ve onlardan kurtulma yolunun bir olduğu mesajını vermek istedikleri kaydedildi.

Açıklamada, Sosyalist Devrimciler Hareketi'nin askeri rejime karşı birlikte hareket etme çağrısını memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.