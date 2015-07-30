Eğit-donat birliğindeki 18 kişi alıkonuldu

Eğit-donat programına katılarak Suriye içlerine giden ilk birlikten 18 kişi ve komutanları, Nusra Cephesi güçleri tarafından alıkonuldu.

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ABD ve Türkiye tarafından ortaklaşa hazırlanan eğit-donat programına katılan Suriyeli muhalif savaşçılardan 54ü, Temmuz ayı başında programı tamamladıktan sonra 13 Temmuzda Suriye içlerine geçmeye başlamıştı.

Çoğunluğu Türkmen olan söz konusu ilk grup, Suriyenin kuzeyindeki Halep vilayetinde Azez ilçesine bağlı Malikiye beldesinde konuşlanmıştı. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı ve DAEŞin elindeki Soran beldesinin yakınında güvenli bir bölge olduğu için birliğin yerleşmesi için burası uygun görülmüştü.



Güvenilir yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, birliğin Türkmen komutanı Albay Nedim Hasan ve yardımcısı ile emirlerindeki 18 savaşçı, Nusra Cephesi güçlerince alıkonuldu. Örgüt, ayrıca birliğin silah, araç ve gereçlerine de el koydu.



Birliğin serbest bırakılması için Nusra Cephesinin ikna edilmeye çalışıldığı, Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) müzakereler için devrede olduğu ifade edildi.

Kaynak : Milliyet