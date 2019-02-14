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Efsanevi siyah leopar görüntülendi

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Afrika'da, çok nadir rastlanan siyah leopar, yaklaşık 100 yıl aradan sonra görüntülendi.

Efsanevi siyah leopar görüntülendi
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Afrika'da 100 yıl aradan sonra ilk kez siyah bir leopar Kenya'da görüntülendi.

Efsanelere konu olan siyah leopar, en son 1909'da Etiyopya'da ortaya çıkmıştı.

San Diego hayvanat bahçesi ekibi, Kenya'da çok nadir rastlanan bir tür olan siyah bir dişi leopar olduğu duyumu aldı.

Geçen yıl leoparı görüntülemek amacıyla birçok yere kamera yerleştiren ekip, sonunda dişi leoparı görüntülemeyi başardı.

Uzmanlar, tamamen siyah tüylere sahip olan leoparların oranının dünya çapında yüzde 11 olduğunu ve büyük bölümünün Güneydoğu Asya'da yaşadığını belirtiyor.

Afrika'da ise siyah leoparlara çok nadiren rastlanıyor.

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