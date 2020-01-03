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Eastmed anlaşması Atina'da imzalandı

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Eastmed anlaşması Atina'da imzalandı

Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için anlaşma dün Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail hükümetleri arasında imzalandı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Zappion Sarayı’nda imzalanan anlaşmaya, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacıdakis, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz imza koydu.

İmza töreninde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de hazır bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis,  yaptığı konuşmada, "EastMed projesi kimseye tehdit değil. Bölgesel işbirliği uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı gösteren tüm taraflara açık" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise, "East-Med boru hattı bölgesel işbirliği ve isrikrara katkı sağlayacak. Üçüncü bir tarafa yönelik tehdit olarak görülmemeli" dedi 

Rum Yönetimi lideri Anastasiadis de, üçlü anlaşmanın, kırılgan bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasını amaçladığını belirtti.

EastMed boru hattı projesi, Doğu Akdeniz gazını Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırmayı amaçlıyor.

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