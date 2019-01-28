Düşes, saraydan uyarı aldı

İndiği otomobilin kapısını kendisinin kapatmasıyla İngiliz basınında gündem olan Meghan Markle, kraliyet görevlilerinden aldığı sonrası artık kapısını kendi kapatmıyor. Kapıyı kapatmaması gerekliliği, aslında önemli bir güvenlik önlemi

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, kraliyet görevlilerinin uyarılarını dikkate alarak artık otomobil kapısı kapatmıyor.

37 yaşındaki Düşes, evlilik sonrası çıktığı resmi kraliyet gezilerinde indiği otomobilin kapısını kendisi kapatınca İngiliz basınında gündem olmuştu.

ABD’li eski oyuncu, defalarca basın kaşısında indiği oromobilin kapısını kendisi kapatarak kraliyet geleneğiyle ters düşünce saray görevlilerinden uyarı aldı.

Kraliyetin resmi güvenlik görevlilerine göre, bir kraliyet mensubunun otomobil kapısını kendisinin kapatmaması gerekliliği, güvenlik konusunda herhangi bir şey ters giderse, güvenlik görevlisinin saniyeler içinde kraliyet menbsubunu otomobile geri getirme zorunluluğundan ileri geliyor.

Eğer, kapıyı kapatırsa saniyeler içinde otomobile geri dönemeyeceğinden can güvenliği de tehlikeye girmiş oluyor.

Bu uyarıları dikkate alan altı aylık hamile Markle, artık indiği arabaya dönüp tekrar bakmıyor bile.