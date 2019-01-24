Düşen uçak Kıbrıslı Türk’ün çıktı

Ünlü futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan ve bir daha haber alınamayan uçağın, Cardiff City’nin Kıbrıslı Türk başkanı Mehmet Dalman’a ait olduğu ortaya çıktı

Sala, babasına ilettiği sesli mesajında şöyle dedi: “Parçalara ayrılacak gibi görünen bir uçaktayım. Beni aramak için birini gönderip göndermeyeceklerini bilmiyorum. Çünkü zaten beni bulamayacaklar. Çok korkuyorum baba”

İngiltere Premier Lig Ekibi Cardiff City'nin beş gün önce transfer ettiği Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, pazartesi gecesi Fransa'nın Nantes şehrinden kalkmıştı. Uçaktan bir daha haber alınamadı. Deniz üzerinde 3 uçak ve bir helikopterle havadan arama çalışmaları yürütülüyor. Ancak hava koşullarının da etkisiyle aramalara gündüz devam edilebiliyor. Gece saatlerinde ise çalışmalara ara veriliyor.

Transfer olduğu Cardiff’e uçarken uçağı kaybolan ve hayatından umut kesilen Emiliano Sala’nın başına gelecekleri anlayarak yakınlarına gönderdiği son sesli mesaj yayımlandı.

Fransa’nın Nantes takımından İngiltere’nin Cardiff City takımına transfer olan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı Galler’in başkentine taşıyan tek motorlu uçağın Pazartesi akşamı Manş Denizi üzerinde kaybolması futbol dünyasını üzdü.

Polis yetkililerinin hayatta kalma şansının az olduğu açıklamalarına rağmen dün arama çalışmalarına yeniden başlanıldı. Piper PA-46 Malibu tipi uçakla irtibatın kesildiği bölge olan Guernsey Adası’nın polisi, uçağın denize iniş yaptığı ve şişme cankurtaran botuna bindikleri ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Diğer seçenekler pilotun uçağı başka bir yere indirmesi ama irtibat kuramaması, Sala ile pilotun geçen bir gemi tarafından kurtarılması ya da uçağın denize çakılmış olması…

Deutche Welle Türkçe, Sala’nın başına gelecekleri anlayarak arkadaşlarına gönderdiği son mesajın yayımlandığını duyurdu.

‘UÇAK PARÇALARA AYRILACAK GİBİ’

Arjantinli futbolcu, babasına dinletilmek üzere ilettiği sesli mesajında şöyle diyor:

“Parçalara ayrılacak gibi görünen bir uçaktayım. Cardiff’e gidiyoruz. Benden 1.5 saat içinde haber almazsanız… Beni aramak için birini gönderip göndermeyeceklerini bilmiyorum. Çünkü zaten beni bulamayacaklar. Çok korkuyorum baba…”

Yaklaşık bir dakikalık ses kaydının dökümünü Arjantin gazetesi Clarin yayınladı.

Futbolcunun babası Horacio Sala da mesajın doğru olduğunu teyit etti.

UÇAK, DALMAN BAŞKAN’A AİT

Arjantin televizyonu C5N’ye konuşan Sala’nın annesi Mercedes Taffarel, oğlunun bindiği uçağın, Cardiff City’nin Kıbrıslı Türk başkanı Mehmet Dalman’a ait olduğunu söyledi.

Dalman, uçağın kaybolmasının ardından, Arjantinli futbolcuyla ilgili haberler nedeniyle son derece kaygılı olduklarını belirtip “Sala’nın güvenliğinden endişe ediyoruz” demişti.

İtalyan pasaportu da bulunan Sala, Fransa liginde Nantes formasıyla sezonun ilk yarısında oynadığı 19 maçta 12 gol kaydetmesinin ardından geçen hafta 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Cardiff City’ye transfer olmuştu. Söz konusu meblağ, Cardiff City’nin bir futbolcu için ödediği en yüksek bonservis ücreti olarak kayıtlara geçmişti.