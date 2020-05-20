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Dünyaya Gelen İkizlerinden Birinin Babasının Kendisi Olmadığını Öğrenen Adam

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Çinli bir adam, yeni doğan ikizlerinin tek babası olmadığını öğrendi. Tabii ki bu durum karşısında oldukça şaşırdı.

Dünyaya Gelen İkizlerinden Birinin Babasının Kendisi Olmadığını Öğrenen Adam

İkiz bebekler, genellikle aynı yumurtadan ve tek bir sperm hücresinden gelişiyor. Bazen yumurtalar bölünüyor ve çift yumurta ikizleri gelişiyor. Ancak bunun yaşanmadığı durumlar da olabiliyor. Çin’de bir ikiz bebek dünyaya getiren kadının kocası bebeklerden birinin babası olmadığını öğrendi. Detaylara birlikte bakalım.

Çin’de doğumlarını kaydetmek için standart prosedürün bir parçası olarak DNA testi yapılıyor

ikizler

İsmi açıklanmayan bir adam da yeni doğmuş ikiz bebeklerinin DNA sonucunu gördüğünde hayatının şokunu yaşadı. Çünkü ikizlerden birinin babası o değildi

ikizler

Aldatıldığını fark eden adam bu duruma hem şaşırdı hem de üzüldü. Peki aynı yumurtada büyüyen ikizler nasıl farklı babalardan meydana gelebiliyor?

ikizler

Pekin Zhongzheng Adli Kimlik Merkezi Müdürü ve DNA uzmanı Deng Yajun, China News Weekly’ye meydana gelen durumun şansının 10 milyonda bir olduğunu söyledi;

ikizler
“Birincisi, annenin aynı ayda (ikizlere sahip olması) yerine iki yumurta üretmesi gerekir. İkincisi, bunu mümkün kılmak için çok kısa sürede iki erkekle ilişki kurması gerekiyor. Sonuçlar, çocukların aynı anneye sahip olduklarını ancak aynı babaya sahip olmadıklarını gösteriyor. En az iki babaları var.”

  

Klinik Embriyologlar Derneği Başkanı Jason Kasraie ise bunun çok nadir olarak görüldüğünü belirtti

ikizler
Bu durum heteropaternal süperfüzyon olarak adlandırılıyor ve genellikle kadınların yumurtlamadan bir gün önce veya sonra iki farklı erkekle birlikte olmasıyla meydana geliyor. Sonuç olarak ikizler farklı babaların spermleriyle dölleniyor.

Geçtiğimiz yıl yine Çin’de benzer bi olay meydana gelmişti. Baba, bebeklerden bir tanesi ona hiç benzemediği için şüphelenmiş ve DNA testi istemişti


Test sonucunda ise ikizlerden birinin babası olmadığı ortaya çıkmış ardından ise ve eşi onu tek gecelik bir ilişki yaşayarak aldattığını itiraf etmişti.

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