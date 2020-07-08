Dünyanın En Zengin ve En Yaşlı Hükümdarı

Kraliçe Elizabeth: Dünyanın En Zengin ve En Yaşlı Hükümdarının Etkileyici Hayat Hikayesi

Yaşadıkları, unvanları, giyim tarzı ve daha nice özelliği ile uzun yıllar boyunca dikkat çekmeyi başaran Kraliçe Elizabeth, 7’den 70’e herkesin tanıdığı bir hanımefendi. Hatta 70’den fazla olanlar bile onu tanır. Fakat çoğumuz adını ve simasını bilsek de hayat hikayesinden bir haberiz. Bu nedenle Kraliçe Elizabeth’in hayatını anlatmak ve onun hakkındaki bazı ilginç bilgileri paylaşmak istedik.

İşte Kraliçe Elizabeth hakkında bilgiler ve hayat hikayesi…

Kraliçe Elizabeth ne zaman ve nerede doğmuştur?



Kraliçe Elizabeth (II. Elizabeth), 21 Nisan 1926 yılında Londra’da doğdu. Annesi York Düşesi unvanını taşıyan ve 1936’da kraliçe olacak olan Elizabeth Bowes-Lyon, babası ise York Dükü Prens Albert olarak da bilinen Kral VI. George’tur. 1930 yılında kardeşi Margaret doğmuştur. 1936 yılında ise babası kral olduktan sonra Buckingham Sarayı’nda yaşamaya başladılar ve tahtın sıradaki varisi II. Elizabeth oldu.

Evde eğitim gördü



Kraliçe Elizabeth, kardeşi Margaret ile birlikte evde eğitim aldı. Eğitim verme görevini ise dadıları olan Marion Krouford üstlendi. II. Elizabeth ve Margaret evde eğitim alan son kraliyet üyeleri oldu. Dadı Krouford ise 1950 yılında “Küçük Prensler” adlı anılarıyla ilgili bir kitap yazdı. Kitapta II. Elizabeth’in köpek ve at sevgisi ve davranışları anlatılıyordu. Fakat kitabın yayımlanması kraliyet ailesi tarafından hoş karşılanmadı. Ayrıca II. Elizabeth, Eton College’nin Başkan rektörü Henry Marten tarafından anayasa tarihi hakkında eğitim aldı. İlerleyen yıllarda onun kendi akranları ile sosyal temasta bulunabilmesi için hazırlanan Eton College’a gitti.

1-Veliahtlık dönemi



Kraliçe Elizabeth toplumun ilgisini çekse de, bir gün kraliçe olabileceğini hiç düşünmemişti. Çünkü tahtın varisleri babası VI. George ve amcası VIII. Edward idi. 1936’da II. Elizabeth’in büyükbabası kral V. George’un ölümüyle tacın sahibi amcası VIII. Edward oldu. İngiltere Kilisesi’nin ve hükumetin baskıcı tutumundan dolayı VIII. Edward, evliliği tercih etmek ve tahttan vazgeçmek zorunda kaldı. Böylece VI. George tacın yeni sahibi oldu. II. Elizabeth ise veliaht olarak “Yüce Prenses Elizabeth” unvanına layık görüldü.

2. Dünya Savaşı zamanı



Kraliçe Elizabeth ve Margaret 2. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla İskoçya’ya gittiler. Burada 1939 yılının Eylül ayından Aralık ayına kadar kaldılar. 1940 yılının Şubat ve Mayıs ayları arasında Royal-Lodge adlı yerde yaşadılar. Elizabeth’in annesi, Lord Douglas McGarel Hogg’un “Savaş döneminde iki prensesin Kanada’da yaşaması” teklifine “Çocuklar bensiz, ben ise kralsız hiçbir yere gitmeyeceğim. Kral ise burayı asla terk etmeyecek.” dedi. Bundan sonraki 5 yılda ise Windsor Sarayı’nda kaldılar.

O zamanlar 14 yaşında olan II. Elizabeth, 13 Ekim 1940 tarihinde BBC’nin Çocuk Saati programında yaptığı konuşmayla orduya olan desteğini gösterdi. 1945 yılının Şubat ayında ise orduda kadın yardımcı hizmetine kabul edildi. Burada mekanik ve sürücülük konusunda eğitim aldı. Bu cesareti ile 2. Dünya Savaşı’na katılan tek devlet başkanı oldu. Kraliçe Elizabeth 18 yaşındayken ona “Galler prensesi” unvanı verilmek istendi, ancak babası VI. George buna reddetti.

II. Elizabeth ve Margaret, 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Londra sokaklarına çıkıp sevinçli kalabalığa katıldı. Daha sonra ise şunları söyledi: “Biz ailemizden, dışarıdan bilinmeden insanlara bakmaya izin istedik. Aynı zamanda korkuyorduk ki, bizi tanırlar diye… Hatırlıyorum, tanımadığımız insanların ellerinden tutarak Whitehall Sokağı ile gidiyorduk. Sevinç duygusu bizi sarmıştı.”

1947 yılında evlendi



Kraliçe Elizabeth, 1947 yılında İngiltere’nin sömürdüğü ülkeleri ziyaret etti. Daha sonra 9 Kasım 1947 tarihinde eski Danimarka prensi olan Prens Philip ile nişanlandı. Prens Philip o yıllarda Kraliyet Deniz Kuvvetleri’nde teğmendi. 20 Kasım 1947 yılında ise Westminster Abbey’de kraliyete yakışan bir düğün ile evlendiler. Prens Philip, Kral VI. George tarafından düğünden önce Merioneth kontu, Greenwich baronu ve Edinburgh dükü gibi unvanlara layık görüldü.

Toplamda dört çocuk sahibi olan Kraliçe Elizabeth, 1948 yılında ilk çocuğu olan Charles’ı kuçağına aldı. 1950 yılında Anne, 1960’da Andrew ve 1964’te ise son çocuğu Edward’ı dünyaya getirdi.

1952 yılında tahta çıktı



Kocası Prens Philip ile yolculuğa çıkan Kraliçe Elizabeth, 6 Şubat 1952’de Kenya’da oldukları sırada babasının vefat ettiğini ve tahtın yeni sahibi olduğunu öğrendi. Bundan 1 yıl sonra ilk kez televizyonda yayınlanan bir törenle taç giydi. Bununla birlikte önceden babasının başkanlık yaptığı İngiliz Milletler Topluluğu’nun başkanı seçildi. Böylece İngiliz Milletler Topluluğu’na üye olan ülkelerin devlet başkanı oldu.

1992 yılı Kraliçe için zor geçti



Kraliçe Elizabeth, 1992 yılında birçok sorun yaşadı. Prens Andrew, Prenses Anna ve Prens Charles’ın ailelerindeki söylentiler ve üçünün boşanma süreci büyük sıkıntılara sebep oldu. Bununla birlikte aynı yıl Windsor Sarayı’nda yangın çıktı. Bu olayların hepsi kraliçeyi olumsuz etkiledi.

Prenses Diana’nın ölümü



Halk tarafından çok sevilen Prenses Diana, 1997 yılında trajik bir şekilde öldü. Kraliçe Elizabeth ise bu konuya çok sakin yaklaştı ve 5 günlük milli yas süresinde saraydan dışarı hiç çıkmadı. Bu durum Britanya halkının hoşuna gitmedi. Buna rağmen Kraliçe Elizabeth hala otorite sahibiydi.

2012 yılında ise tahttaki 60. yılı olduğu için yıl dönümü hazırlıkları yapıldı. Ayrıca Nisan ayında doğmasına rağmen geleneğe bağlı kalındı ve kraliçenin doğum günü Haziran ayının 3 cumartesisinde kutlandı.

Halkın gözündeki imajı değiştirmek için atılan adımlar



Halkın gözündeki kraliyet imajının değişmesi gerekiyordu. 2011 yılında Prens William ve Kate Middleton’ın evlenmesi, kraliyet üzerindeki kötü imajı unutturdu ve tekrar ön plana çıkmasını sağladı. Bununla birlikte Kraliçe Elizabeth’in 2012 yılında Londra Olimpiyatları’na katılması büyük bir başarı olarak nitelendirildi.

Kraliçenin unvanları ve rekorları



Kraliçe Elizabeth, Birleşik Krallık’ın kraliçesi, İngiliz Milletler Topluluğu başkanı ve buraya üye olan 53 ülkeden 16’sının kraliçesidir. Aynı zamanda İngiltere Kilisesi Yüksek Valisi’dir.

II. Elizabeth, 9 Eylül 2015’te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria’nın saltanatını geride bırakarak Britanya’nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçe oldu.

II. Elizabeth, dünyanın en zengin hükümdarıdır



Kraliçe Elizabeth, her yıl 56 milyon dolar kazanıyor. Bu da onu diğer hükümdarlara kıyasla çok daha zengin kılıyor.