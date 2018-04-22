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Dünyanın en yaşlı insanı öldü

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Dünyanın en yaşlı insanı öldü
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Dünyanın en yaşlı insanı Nabi Tajima, Japonya'nın güneyinde 117 yaşında hayatını kaybetti.
Kagoşima'ya bağlı Kikai kent yönetimi yetkilisi, ocak ayından bu yana hastanede yatan Tajima'nın dün akşam hayata gözlerini yumduğunu söyledi. 
Jamaikalı Violet Brown'ın 7 ay önce yine 117 yaşında ölmesinin ardından dünyanın en yaşlı insanı unvanını kazanan Tajima, 4 Ağustos 1900 doğumluydu. 
Merkezi ABD'de bulunan Gerontoloji Araştırma Grubu, Tajima'nın ölümü üzerine 116 yaşındaki Japon kadın Çiyo Yoşida'nın dünyanın en yaşlı insanı olduğunu açıkladı. 

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