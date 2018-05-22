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Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
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Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı

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Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
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Dünyanın en güvenli ve barış yanlısı ülkelerinden biri olarak anılan İsveç'te, 'savaş broşürleri' basıldı. Rusya ile yaşanan gerilimin ardından hazırlanan broşürler 4.8 milyon eve dağıtıldı.

NATO üyeliği ve güvenlik sorunları gibi tartışma konularının gündemde olduğu İsveç’te,hükümet ilginç bir karara imza attı.

4.8 milyon eve ‘Savaşa hazır olun’ broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde, halkın olası bir saldırıya karşı nasıl hazır olacağı ve ülkenin ‘genel güvenliğine nasıl katkıda bulunabileceği anlatılıyor.

Halka savaş halinde ne yapılacağını anlatan 20 sayfalık broşürler,  İsveç’te 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez yaşanıyor.

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