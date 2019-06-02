Sabanla sürülmüş tarlanın sahibinden izin istedi.
Metal detektörüyle sahayı araştırmaya başladı.
Yedi yıldır sürdürdüğü hobisinin en büyük semeresini aldı.
30 yaşındaki adam, çok nadir rastlanan altın sikkeyi buldu.
Sikkenin bulunduğu tarih, iki ay öncesiydi. Önümüzdeki ay ise, açık artırmaya sunulacak
Sikkenin değerinin İngiliz sterliniyle altı haneli sayıları bulması bekleniyor.
Bu rakam, yaklaşık 760 bin TL değerinde.
İsmini gizli tutmak isteyen defineci, sikkeyi İngiltere’nin Dover bölgesi yakınlarında bulduğunu söyledi.
İsmini gizli tutmak isteyen defineci, sikkeyi İngiltere’nin Dover bölgesi yakınlarında bulduğunu söyledi.
Sikkenin fotoğraflarını AP haber ajansı dünyaya geçti. Görüntüleri ise, Reuters servis etti.
Nadide altın, 293-296 yılları arasında Roma İmparatoru Allectus’un döneminden kalma.
Dünyada yalnızca 23 tane daha var.