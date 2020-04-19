Dünyada koronavirüsten ölen kişi sayısı 161 bine dayandı

Covid-19 vaka ve ölü sayıları ilgili dünyanın farklı ülkelerinde umutlandıran gelişmeler yaşanırken bazı ülkelerde ise bilanço giderek ağırlaşıyor. Salgının en fazla etkilediği ülkelerden olan ABD’de vaka sayısı 735 bini, ölü sayısı ise 39 bini geride bıraktı

Dünya genelinde en fazla can kaybı 39 bin 90 ile ABD’de yaşandı. 1 günde 5 binlere varan ölümlerin gerçekleştiği ülkede tedbirler artırılmaya devam ediyor. ABD’nin ardından en fazla can kaybının yaşandığı ülke ise 23 bin 227 ile İtalya oldu. İtalya’yı 20 bin 639 ile İspanya, 19 bin 349 ile Fransa takip ediyor.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı ise 2 milyon 331 bine ulaşırken covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden toplam hasta sayısı 160 bin 952 oldu.