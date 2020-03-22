Dünyada koronavirüsten can kaybı 13 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 13 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybı olan ülke" 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Salgında "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.