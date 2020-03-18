Dünyada koronavirüs vaka sayısı tırmanıyor

Dünya çapında bir krize dönüşen corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. 199 bin vakaya ulaşan salgında dünya genelinde 8009 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan corona virüsü, başta Avrupa’da olmak çok sayıda ülkede etkisini artırıyor. Çin’den iyi haberler gelirken, salgın başladıktan sonra açılan hastanelerden ikisinin kapandığı öğrenildi.

İşte dünya genelinde virüsle ilgili son veriler:

İtalya: Çin dışında salgının en çok can aldığı İtalya’da ölü sayısı 2 bin 503 olarak duyuruldu. Toplam vaka sayısı 31 bin 506 olarak kayıtlara geçti.

İran: Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur ülkedeki son verileri paylaşmaya devam ediyor. Cihanpur’un aktardığına göre ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 988’e ulaştı. Toplam vaka sayısı da 16 bin 169’a yükseldi.

İspanya: Avrupa’da İtalya’nın ardından en çok kayıp veren ikinci ülke konumuna ulaşan İspanya’da toplam vaka 11 bin 826’ya, ölü sayısı ise 533 oldu.

FRANSA’DA HASTA TRANSFERİ



Fransa: Avrupa’da virüsün yayılma hızı İtalya ve İspanya’ya göre nispeten yavaşlayan Fransa’da son olarak açıklanan vaka sayısı 7 bin 730, ölü sayısı ise 175 olarak kayıtlara geçti. Fransız ordusu ülkenin güneyindeki durumu kritik olan hastaları, güneydoğudaki hastanelere transfer etmeye başladı.

ABD: Bir yandan ön seçimlerin devam ettiği ABD’de salgın yayılmaya devam ediyor. Son olarak 113 yeni vaka ve 7 ölüm gerçekleşirken, can kaybı 116’ya ulaştı.

BEBEKTE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Birleşik Krallık: Ada genelinde görülen vaka sayısı 1950’ye, ölü sayısı ise 71’e yükseldi. Norfolk’ta bir bebekte virüs tespit edildi.

Almanya: Ülkede 9 bin 367 vaka kayıtlara geçerken, 26 kişi de hayatını kaybetti.

BELÇİKA’DA ÜLKE GENELİNDE KARANTİNA



Belçika: Ülke genelinde karantina kararı alındı. Marketler, eczaneler ve bankalar dışındaki tüm iş yerleri kapatılırken, diğer meslek grupları evden çalışacak. Belçika’da 1243 vakada 10 hasta hayatını kaybetti.

* Rakamlar ‘worldometers’tan alınmıştır.