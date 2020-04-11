banner411
banner69
Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan yarışması düzenleyecek
Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan yarışması düzenleyecek
14 0
İhtiyaçlı aile ve insanlara yardıma koşuyorlar
İhtiyaçlı aile ve insanlara yardıma koşuyorlar
112 0
 
Gazimağusa Belediyesi koruyucu maske üretimine başladı
Gazimağusa Belediyesi koruyucu maske üretimine başladı
18 0
32 0
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
1.4B 0
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
775 0
Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı.
Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı.
1.8B 0
banner440

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 700 bini geçti

banner27

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 700 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 700 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 700 bin 378'e ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 502 bin 876 ile ABD olurken, onu 158 bin 273 vakayla İspanya, 147 bin 577 ile İtalya, 124 bin 869 ile Fransa ve 122 bin 171 ile Almanya izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 953 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:
İngiltere (73 bin 758), İran (68 bin 192), Türkiye (47 bin 29), Belçika (26 bin 667), İsviçre (24 bin 551), Hollanda (23 bin 97), Kanada (22 bin 148), Brezilya (19 bin 943), Portekiz (15 bin 472), Avusturya (13 bin 561), Rusya (11 bin 917), Güney Kore (10 bin 450) ve İsrail (10 bin 408).
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 102 bin 755 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 376 bin 548 kişi ise iyileşti. Halen tedavi altında 1 milyon 221 bin 75 vaka bulunuyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.