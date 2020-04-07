Dünyada koronavirüs hastası sayısı 1 milyon 350 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 350 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 75 bin 300 kişi öldü ve 287 bin 699 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 331, Hong Kong'da 4, İtalya'da 16 bin 523, İspanya'da 13 bin 341, ABD'de 10 bin 943, Fransa'da 8 bin 911, İngiltere'de 5 bin 373, İran'da 3 bin 739, Hollanda'da 1867, Belçika'da 1632, Almanya'da 1810, İsviçre'de 765, Türkiye'de 649, Brezilya'da 566, İsveç'te 477, Kanada'da 323, Portekiz'de 311, Avusturya'da 220, Endonezya'da 209, Güney Kore'de 192, Ekvador'da 191, Danimarka'da 187, İrlanda'da 174, Romanya'da 176, Cezayir'de 173, Filipinler'de 163, Hindistan'da 136, Meksika'da 125, Polonya'da 107, Japonya'da 103, Peru'da 92, Dominik Cumhuriyeti'nde 86, Mısır'da 85, Çekya'da 80, Fas'ta 80, Yunanistan'da 79, Norveç'te 77, Irak'ta 64, Malezya'da 62, İsrail'de 59, Sırbistan'da 58, Rusya'da 58, Panama'da 55, Pakistan'da 54 ve Arjantin'de 53 kişi hayatını kaybetti.