Dünyada koronavirüs bulaşan sayısı 3 milyon 513 bini geçti

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 513 bin 328’e yükseldi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 245 bin 540 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 132 bin 692 kişi de iyileşti.

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 160 bin 838 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 67 bin 448 kişi yaşamını yitirdi.

Worldometer internet sitesine göre; vaka sayıları; İspanya’da 245 bin 567, İtalya’da 209 bin 328, İngiltere’de 182 bin 260, Fransa’da 168 bin 396, Almanya’da 164 bin 967.

İtalya’da 28 bin 710, İngiltere’de 28 bin 131, İspanya’da 25 bin 100, Fransa’da 24 bin 760, Belçika’da 7 bin 765, Almanya’da 6 bin 812 ise hayatını kaybetti.