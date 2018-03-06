Dünyada kaç milyon çocuk gelin var?

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF son on yılda dünya genelinde yaklaşık 25 milyon çocuk evliliğinin engellendiğini açıkladı. Daha önce 4 kız çocuğundan biri 18 yaşına gelmeden evlendirilirken, bu sayı 5 kız çocuğundan birine düştü.

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'e göre, çocuk evlilikleri sayısında en fazla düşüş Güney Asya ülkelerinde gözlendi.



Özellikle Hindistan’da kız çocuklarına çocuk evliliklerinin zararlarıyla ilgili verilen eğitim sonucu sayının azaldığı açıklandı.



Çocuk evliliklerinde ilk sırada Afrika yer alıyor. Buna rağmen Etiyopya’da çocuk evliliklerinde 3’te 1 oranında azalma görüldü.



Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında dünya liderleri çocuk evliliklerini 2030 yılına kadar bitirme sözü vermişlerdi.