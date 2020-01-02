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Dünyada 2020 coşkusu

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Yeni yıl tüm dünyada coşkuyla karşılandı. Birçok ülkede milyonlar kutlamalara eşlik etti.

Dünyada 2020 coşkusu

 

Yeni yıl dolayısıyla İstanbul Ortaköy'de düzenlenen etkinlikte gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterileri, güzel görüntüler oluşturdu.

Hollandalılar ise yeni yılı soğuk suda karşıladı.

Ülke genelinde sahil, nehir ya da kanallardaki geleneksel “yeni yıl dalışı”na bu sene 45 bin kişi katıldı

Soğuk havaya aldırmadan sahil kenarlarına koşan Hollandalıların en çok ilgi gösterdiği yer ise etkinliği merkezi sayılan Lahey’in turistik kasabası Sceheveningen oldu. Erken saatlerde sahilde toplanan 10 binden fazla kişi yaklaşık 1 saat müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

Aralarında turistler, yaşlılar ve çocukların da bulunduğu kalabalık daha sonra koşarak kendilerini soğuk sulara bıraktı.

Hollanda’da 1959 yılından bu yana yapılan geleneksel “yeni yıl dalışı” şimdiye kadar sadece üç kez aşırı soğuk havadan dolayı yapılamadı. Girişi ücretli olan etkinlikte toplanan para yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.

Hollanda’da 45 bin kişi, “yeni yıl dalışı” etkinliğinde kendilerini Kuzey Denizi’nin soğuk sularına bıraktı


Tayland

Polonya

Macaristan

Lübnan Beyrut

İsviçre

İstanbul

İstanbul

Fransa

Dubai

Çin

ABD New York

ABD New York

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