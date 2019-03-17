Dünya tersine döndü

Cep telefonuyla çekilen video kaydı, dünya çapında yankı buldu. Yürüyüş tutkunlarının gözde vadisinde bir şelale ters yönde aktı.

Birleşik Krallık'ı vuran Gareth Fırtınası, inanılması güç bir görüntü ortaya çıkardı.

Video kaydı, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria'da bulunan Mallerstang Vadisi'nde çekildi.

Şiddetli fırtına ve yoğun yağışla birlikte, şelale terse döndü

Yerel hava durumu gözlemcisi, Jonty Wilson "Daha çok yukarıya doğru çıkan bir dumana benziyordu" ifadesini kullandı.

Gareth Fırtınası, ulaşımı da sert şekilde etkiledi.

British Airways uçağı, önceki gün Londra’ya inmeye çalışırken beşik gibi sallandı. Yakındaki bir apartmandan çekilen görüntüde, uçağın nasıl yalpaladığı görüldü.

Birçok uçak ise, pisti pas geçip havalimanlarına inemedi.