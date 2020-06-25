banner411
banner69
Avantaj Doğan pençesinde
Avantaj Doğan pençesinde
73 0
Nicosia Group ödülleri sergiledi
Nicosia Group ödülleri sergiledi
118 0
 
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
41 0
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
65 0
Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar
Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar
35 0
Djokovic’in corona virüsü testi pozitif çıktı
Djokovic’in corona virüsü testi pozitif çıktı
40 0
Dünyanın En Renkli Toplululuğu Çingeneler
Dünyanın En Renkli Toplululuğu Çingeneler
38 0
banner460

Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan açıklama: Oksijen yok

banner27

Corona virüsünde vaka sayısı 9.5 milyonu geçerken Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Birçok ülkede bu sorun yaşanıyor. Oksijen sıkıntısı baş gösterdi" diyerek ölüm sayısının bu sebeple hızla artacağını öngördü.

Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan açıklama: Oksijen yok

Corona virüsü salgını ile birlikte gündemden düşmeyen Dünya Sağlık Örgütü’nün tepe ismi flaş bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel olarak oksijen sıkıntısı yaşandığını duyurdu.

Corona virüsü vaka sayısının her hafta yaklaşık 1 milyon arttığına değinen Ghebreyesus, bu hafta sonunda vaka sayısının 10 milyona ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

“TALEP ARZI GEÇTİ”
Katıldığı sanal basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, “Birçok ülke oksijen temini konusunda sorunlar yaşıyor. Arz talep dengesi değişti. Talep arzı geçti” ifadesini kullandı.

Günde ortalama 88 bin olan büyük tüpte oksijen talebine erişilemediğini dile getiren Ghebreyesus, “Oksijen tüpleri Covid-19 hastalarının solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor. Biz 14 bin oksijen tüpü satın aldık ve gelecek hafta bunları 120 ülkeye göndereceğiz. Maddi değeri 100 milyon dolar olan yaklaşık 170 bin oksijen tüpünü de gelecek 6 ay içerisinde gönderebileceğiz” dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.