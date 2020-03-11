Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros,Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında tüm dünyada 100'ün üstünde ülkede görüne koronavirüsü pandemi, yani küresel salgın ilan ettiklerini duyurdu.

Tedros, "Corona virüs salgının hem yayılma hızı hem şiddeti dolayısıyla endişeliyiz. İki haftada Çin dışında görülen vaka sayısı 13'e katlandı. Bu nedenle Covid-19'un pandemi olarak karakterize etmeye karar verdik" dedi.

Pandemi(küresel salgın) nedir?

DSÖ, daha önce corona virüs salgını için sabit seviyede oluşan ve popülasyonda görece olarak yüksek derece seyreden hastalıklara denilen epidemi terimini kullanıyordu. Pandemi terimi ise corona virüs gibi bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar için kullanılıyor.