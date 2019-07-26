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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Grönlan için ürkütücü uyarı

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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden Grönlan için ürkütücü uyarı
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Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına alarak adeta kavurdu. Yaşlı kıtada sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde hava sıcaklığındaki artışın da etkisiyle yangınlar görülürken, Alp Dağları'nda eriyen buzulların suları İsviçre'de sele dönüştü.

Fakat sıcak hava dalgasının ve küresel ısınmanın etkileri sadece Avrupa ile sınırlı değil. Bu artışlar kutupları da derinden etkiliyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, Afrika'dan gelerek Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgasının Grönland yönünde ilerlediğini açıkladı. Avrupa'da sadece sıcaklık rekorlarının kırılmadığının altını çizen örgüt, rekorlar arasındaki farkın bazı yerlerde 4 dereceye ulaştığına da dikkat çekti.

Kuzey Kutbu'na doğru ilerleyen bu dalganın buzullara vereceği zarar yıkıcı boyutlarda olabilir. Örgüte göre buz tabakasındaki inceliş 2012'deki rekor erimeyi bile geride bırakabilir.

BAZI KUTUP BÖLGELERİNDE YANGINLAR

Avrupa'daki sıcak hava dalgası kutuplara henüz ulaşmış değil. Fakat Kuzey Kutbu dairesinde benzeri görülmemiş orman yangınları görülmeye başlamış durumda.

Grönland, Sibirya, Alaska ve Kanada’nın bazı bölgelerinde normalde birkaç günde söndürülen alevler yaklaşık bir buçuk aydır etkili. Bu durum devasa ölçekte ekolojik tahribata yol açarken önceki yıllara göre çok daha fazla karbondioksidin atmosfere karışmasına da neden oluyor.

Yangınlar nedeniyle oluşan duman bulutu yaklaşık 2 milyon kilometre karelik alana yayıldı. Grönland'daki buz tabakasındaki erime ise diğer yıllara göre bu sene ortalama bir ay önce başladı.

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