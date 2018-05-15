Dünya, Ivanka Trump’ın iğrenç sırıtışını konuşuyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, seçim vaadini dün gerçekleştirdi ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıdı.

Gösterişli törende Trump'ın kızı Ivanka'nın yüzünde gülümseme eksik olmazken, Gazze sınırında çok sayıda insan hayatını kaybediyor ve binlerce Filistinli İsrail askerinin ateşi sonucunda yaralanmıştı. Trump'a ve bu hamleye en büyük tepki ABD'den geldi. Çok sayıda komedyen, oyuncu ve şarkıcı Trump'ı sert bir dille eleştirdi.

​ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliği dün düzenlenen törenle işgal altındaki Kudüs'e taşındı. Kudüs’teki ABD’nin yeni temsilciğinde kutlama oldukça gösterişli geçerken Gazze sınırında ise İsrail askerinin sert müdahalesi devam ediyordu. Öyle ki İsrail’in müdahalesiyle 55 Filistinli hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 2000 gösterici yaralanmıştı.

Trump yerine kızı ve danışmanı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner etkinliğe katılmıştı. Çok sayıda diplomatın boykot ettiği törende yüzünden yılışık bir gülümsemenin eksik olmadığı Ivanka Trump’a uluslararası kamuoyu ve ABD içerisinden çok sert tepkiler geldi.

Chelsea Handler, çok sert bir dille İsrail’in sert müdahalesini ve Trump’ın kararını eleştirdi.

Trump’ı eleştirenler arasında dünyaca ünlü komedyen ve oyuncu Chelsea Handler vardı. Handler, Twitter üzerinden milyonlarca takipçisine, “50’den fazla Filistinlinin öldürüldüğü sırada Ivanka ve Jared’in yoğun tempolarından vakit bularak ABD’yi temsil ederek bağışların hakkını vermesine sevindim” diyerek kinayeli bir mesaj attı.

Birçok Hollywood yapımında yer alan ve başarılı bir kariyere sahip olarak, sık sık farkındalık yaratan Bette Midler da ABD’nin büyükelçilik binasını taşımasına ve İsrail’in orantısız güç kullanmasına tepki gösterdi. Middler, Twitter üzerinden “ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıdığı için yapılan gösterilerde 52 kişi hayatını kaybetti. Teşekkürler salaklar! Siz üniformalılar bu hareketlerin sonuçlarına katlanacaksınız. Bay Trump, bu sefer PR avantajını kaybettiniz. Harika iş salaklar” ifadesini kullandı.

Huffington Post’un kıdemli editörlerinden Ashley Feinberg de Ivanka’nın keyifle yemek yerken çekilmiş bir karesini paylaşarak, “İnsanlar katledilirken güzel bir yemek” mesajını paylaştı.

CIA’NİN ESKİ BAŞKANI TOPA TUTTU

ABD’de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan, Gazze’deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi. Brennan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Gazze’deki ölümler, Trump ve Netanyahu’nun Filistinlerin hakları ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu. Trump, büyükelçiliği Kudüs’e taşıyarak entrika çevirdi, ABD’nin barıştırıcı rolünü yıktı. Yeni nesil İsrailliler ile Filistinlilerin barış yolunu bulmak için aşırılıkçıları tecrit etmeleri gerekli.” ifadesini kullandı.

İSRAİL BASININDAN ÇOK SERT İFADE

İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz de İsrail askerinin sert müdahalesini çok ağır ifadelerle eleştirdi. Haaretz, “İsrail’in sınırlarını koruma konusunda kimsenin bir itirazı yok fakat bu, sınırı geçmeye çalışanlara istediğinizi yapmak anlamına gelmemeli” ifadelerini kullandı.

BATI ŞERİA’DA GENEL GREV

Batı Şeria’ya bağlı tüm kent, belde ve mülteci kamplarındaki esnaf, bu sabah dükkanlarını açmazken, Toplu Taşıma Sendikası iç ve dış tüm seferlerini durdurdu, Filistin hükümeti de resmi dairelerin kapalı tutulacağını açıkladı. Batı Şeria’daki genel grev kapsamında bugün üniversite, enstitü, banka, fırın ve akaryakıt istasyonları da açılmayacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün yaptığı açıklamada, Gazze sınırında yaşanan olaylar nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildiğini ve salı günü için genel greve gidileceğini duyurmuştu. ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması ve Nekbe’nin 70’inci yılını protesto etmek için dün Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde biri bebek 59 Filistinli İsrail ordusunun saldırıları sonucu şehit olmuştu.