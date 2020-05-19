Dünya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 320 bini geçti

Dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320 bin 189’a, vaka sayısı ise 4 milyon 894 bin 278’e ulaştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320 bini geçti.

Küresel Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320 bin 189’a, vaka sayısı ise 4 milyon 894 bin 278’e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 91 bin 981 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 34 bin 796 can kaybıyla İngiltere, 32 bin 7 ile İtalya, 28 bin 239 ile Fransa, 27 bin 709 ile İspanya, 16 bin 853 ile Brezilya, 9 bin 80 ile Belçika, 8 bin 123 ile Almanya, 7 bin 57 ile İran, 5 bin 842 ile Kanada, 5 bin 694 ile Hollanda, 5 bin 332 ile Meksika ve 4 bin 634 ile Çin izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 171 ), İsveç (3 bin 698), Hindistan (3 bin 164 ), Ekvador (2 bin 799), Peru (2 bin 789), Rusya (2 bin 722), İsviçre (1886), İrlanda (1547), Portekiz (1231), Endonezya (1191) ve Romanya (1020).”

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 908 bin 111 kişi iyileşirken, 2 milyon 665 bin 798 kişinin ise tedavisi sürüyor.

KOVİD-19'DAN İYİLEŞENLERİN SAYISI DÜNYA GENELİNDE 1 MİLYON 900 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 900 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 908 bin 111 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler, sırasıyla ABD (356 bin 383), İspanya (196 bin 958), Almanya (154 bin 600), İtalya (127 bin 326), Türkiye (111 bin 577), Brezilya (100 bin 549), İran (95 bin 661), Çin (78 bin 241), Rusya (70 bin 709) ve Fransa (61 bin 728) oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgın, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 894 bin 278’ye ulaşırken, virüs nedeniyle 320 bin 189 kişi hayatını kaybetti.