Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyonu aştı

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 8 milyon 113 bini, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 213 bini, can kaybı 439 bini aştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD’de vaka sayısı 2 milyon 182 bine yükselirken can kaybı 118 bin 283’e ulaştı.

Ülkedeki Gıda ve İlaç İdaresi, Kovid-19 tedavisinde hidroksiklorokin kullanımını ”faydasız” olduğu gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya’da vaka sayısı 891 bin 556’ya, can kaybı 44 bin 118’e çıktı.

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının yükseldiği Hindistan’da ise vaka sayısı 343 bin 26’ya ulaşırken, 9 bin 915 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere’de ölenlerin sayısı 41 bin 736’ya, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 296 bin 857’ye yükseldi. Ülkede salgınla mücadele kapsamında kapatılan perakende dükkanları bugün yeniden açıldı.

Çin’de son günlerde Kovid-19 vakalarında ani artış görülen başkent Pekin’de yeni vakaların odağındaki gıda pazarı ve çevresinde karantina tedbirleri alınırken, tüm kentte virüs kontrol önlemleri yeniden uygulanmaya başlandı.

Pakistan’da vaka sayısının 145 bine ulaşmasıyla ülkenin bazı bölgelerinde yeniden 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.