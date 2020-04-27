DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyonu aşarken, 207 binden fazla kişi da hayatını kaybetti. Koronovirüs tedavisi görenlerden 881 bin kişi ise iyileşti.

"Worldometer" sitesine göre, dünya genelinde koronavirüs tanısı konulanların sayısı 3milyon 2 bin 887’ye, hayatını kaybedenlerin sayısıysa 207 bin 080’e yükseldi.

Salgının "merkez üssü" ABD'de vaka sayısı 975 bin 798'e yükselirken, can kaybı da 54 bin 941'e ulaştı. ABD'deki iyileşenlerin sayısı ise 118 bini geçti.

İtalya'daki can kayıpları son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 197 bin 675 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise 64 bin 928'e yükseldi. Ülkedeki bugünkü ölü sayısı, 14 Mart’tan (175) bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.

İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bin 190'a, vaka sayısı da 226 bin 629'a ulaştı. İyileşen sayısı ise 117 bini aştı.

Fransa'daki can kaybı 22 bin 856'ya çıkarken vaka sayısı 162 bin 100 ve iyileşenlerin sayısı da 44 bin 903 olarak açıklandı.

İngiltere'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 152 bin 840'a, can kaybı da 20 bin 732'ye çıktı.

Can kayıpları Belçika'da 7 bin 94'a, Almanya'da 5 bin 896'ya, İran'da 5 bin 710'a, Hollanda'da 4 bin 475'e, Brezilya'da 4 bin 117'ye, Kanada'da 2 bin 491'e, İsveç'te 2 bin 194'e, İsviçre'de 1610'a, Meksika'da 1305'e, İrlanda'da ise 1087'ye çıktı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde yer alan Vuhan kentindeki koronavirüs hastalarının tamamının taburcu edildiği bildirildi.

