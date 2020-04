Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüsten (Covid-19) yaşamını yitirenlerin sayısı 110 bini geçti, vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı. ABD yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında 20 bini geçen can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini aştı.Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 803 bin 475'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 534 bin 494 ile ABD oldu, bu ülkeyi 166 bin 19 vakayla İspanya, 152 bin 271 ile İtalya, 129 bin 654 ile Fransa ve 125 bin 834 ile Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 52 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

"İngiltere (84 bin 279), İran (71 bin 686), Türkiye (52 bin 167), Belçika (29 bin 647), Hollanda (25 bin 587), İsviçre (25 bin 300), Kanada (23 bin 318), Brezilya (21 bin 40), Portekiz (16 bin 585), Rusya (15 bin 770), Avusturya (13 bin 945), İsrail (10 bin 878), Güney Kore (10 bin 512) ve İsveç (10 bin 483)."

Salgın nedeniyle dünya genelinde 110 bin 827 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 412 bin 356 kişi ise iyileşti. Tedavi altında 1 milyon 280 bin 292 kişi bulunuyor.

İTALYA

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi.

FRANSA

Fransa'da corona virüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 561 artarak 14 bin 393'e yükseldi

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, can kaybı 9 bin 875'ten 10 bin 612'ye çıktı, vaka sayısı da 5 bin 288 artarak 84 bin 279 oldu.

Son 24 saatte 12 bin 776 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı tekrarlarla 352 bin 974’e yükseldi.

Ülkede hafta başında süresi dolacak olan kısmi karantinanın uzatılması beklenirken halkın sokağa çıkılmaması yönündeki uyarıları bugün de dikkate almadığı gözlendi.

Polisler, parklarda güneşlenen İngilizleri uyardı.

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 20 bin 580 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi, 19 bin 468 ile İtalya, 16 bin 972 ile İspanya, 14 bin 393 ile Fransa, 9 bin 875 ile İngiltere, 4 bin 474 ile İran ve 3 bin 600 ile Belçika takip etti. Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 339 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler, 2 bin 871 ile Almanya, 2 bin 737 ile Hollanda, 1141 ile Brezilya, 1101 ile Türkiye ve 1081 ile İsviçre oldu.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan covid-19 salgını, şu ana dek 210 ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 411 bin 871 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 273 bin 754 aktif enfekte vaka bulunuyor.

İRAN

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 474'e, vaka sayısı 71 bin 686'ya yükseldi.



İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur viirüse yakalanan hastalardan 3 bin 930'unun durumunun ağır olduğunu dile getirdi. Cihanpur, 43 bin 894 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

RUHANİ: AVRUPA ÜLKERLERİNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu söyledi.





Ruhani, "Coronayla mücadelede Avrupa ülkelerinden daha iyi durumdayız. Aramızda büyük farklılıklar var. Vakaya göre kayıp oranımız yüzde 7, bazı Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 22 civarında, hatta daha yüksek." dedi.





Ülkesindeki sağlık çalışanlarından övgüyle söz eden Ruhani, "Avrupa'da bir virüs var İran'da ise iki virüs bulunuyor. Biri korona diğeri ekonomik yaptırımlar." ifadelerini kullandı.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artışla 16 bin 972'e çıktı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre dün 510 olan Covid-19 hastalarındaki günlük ölüm sayısı bugün 619'a yükseldi.







Virüsten kaynaklanan ölü sayısı 23 Mart'ta 462 olarak açıklandıktan sonra diğer günlerde sırasıyla 514, 738, 655, 769, 832, 838, 812, 849, 864, 950, 932, 809, 674, 637, 743, 757, 683, 605 ve 510 olarak verilmişti. Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 167 artışla toplamda 166 bin 19 oldu.



Ayrıca Covid-19'dan iyileşenlerin düne göre 3 bin 282 artışla 62 bin 391'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan El Pais gazetesine demeç veren Ticaret, Turizm ve Endüstri Bakanı Reyes Maroto, "Aşı bulunana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O zamana kadar güvenli mesafenin korunması için her türlü kitlesel etkinlik sınırlı yapılacak. Eskisi gibi alışveriş yapamayacağız, iş yerlerinde sosyal mesafenin korunması gerekecek. Bir dönem, plajlar dahil her yerde sosyal mesafeyi korumamız gerekecek" dedi.





Covid-19'dan kaynaklanan belirsizliğin tüm sektörlerde olduğunu vurgulayan Maroto, sınırların ve havaalanlarının açılmasıyla ilgili kararın diğer Avrupa ülkelerindeki gelişmelere bağlı olarak alınacağını kaydetti.

ABD'DE CAN KAYBI 20 BİNİ AŞTI

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608’e çıktı.

Covid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6'ya, can kaybı ise 1831 artarak 20 bin 608’e çıktı. Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD’yi 166 bin 19 vakayla İspanya ve 152 bin 271 vakayla İtalya takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Eyaletlere bakıldığında, salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte 174 bin 489 olan vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 336 artışla 181 bin 825'e çıktı.

New York'u 58 bin 151 vakayla komşusu New Jersey, 23 bin 605 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 8 bin 650 ölümle ilk sıradaki yerini korurken burayı 2 bin 183 ölümle New Jersey ve 1384 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.