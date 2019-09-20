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Dünya genelinde çocuklar küresel ısınmaya karşı ayakta

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Bugün dünya genelinde milyonlarca çocuk ve genç, küresel ısınmaya karşı harekete geçilmesi için sokağa çıkıyor.

Dünya genelinde çocuklar küresel ısınmaya karşı ayakta
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  Küresel ısınmaya karşı yapılan gösterilerin ilk durağı Avustralya oldu.

Avustralya'nın Sydney kentinde toplanan binlerce protestocu, küresel ısınmaya dikkat çeken pankartlar açarak, "Kazanacağiz" sloganları attı.

Küresel iklim grevi bugün çok sayıda ülkede gerçekleştirilecek. Eylem çağrısını yapansa 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg oldu.

BM İklim Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de bulunan İsveçli Great Thunberg New York'taki eylemlere katılacak.

Genç aktivist, küresel ısınmaya karşı liderlerin daha fazla adım atması çağrısıyla her cuma İsveç parlamentosu önünde gösteriler yapıyordu.

Bu gösteriler birçok ülkeye yayıldı. Dünyanın dört bir yanından öğrenciler, Thunberg'ten esinlerek protestolar düzenlemeye başladı.

Greta Thunberg küresel ısınmaya karşı yürütülen kampanyaların simgesi haline gelmiş durumda.

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