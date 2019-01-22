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Dünya Ekonomik Forumu başladı

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İsviçre`nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 49. Dünya Ekonomik Forumu başladı. Davos toplantılarına Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak. Zirvede küreselleşme, iklim değişiklikleri, ticaret savaşları ve yoksullukla mücadele gibi konular önemli başlıklar olacak.

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Dünya Ekonomik Forumu başladı
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Dünyanın en etkili siyasi ve iş dünyasının liderlerinin katıldığı  Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi  Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla başlayacak.

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilecek zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla  iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek.

Davos Zirvesi'ne katılan politikacılar ve iş dünyası liderleri daha  kapsayıcı bir küreselleşmeyi tartışacak.

Zirvenin ana konuları arasında küreselleşme, ruh sağlığı, iklim  değişiklikleri, Çin’de ve küresel ekonomide büyümenin yavaşlaması, ticaret  savaşları, Yemen ve Suriye krizi, popülizmin yükselişi, göç sorunu, yoksulluklar  mücadele ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) süreci,  teknolojideki gelişmeler, tıp alanındaki hızlı gelişmelerin toplumu dönüştürmesi,  ruh sağlığı, robotik gelişmeler, yapay zeka, dijitalleşme gibi başlıklar olacak.  Toplantılarda, küreselleşmenin kapsayıcı olabilmesi için uluslararası iş  birliğinin önemi ele alınacak.

BMGK ÜYESİ ÜLKELERİN LİDERLERİ KATILMIYOR

49'uncu Dünya Ekonomik Forumu'na Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyi’nin (BMGK) 5 daimi temsilcisi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın  devlet başkanları veya başbakan düzeyinde katılmaması dikkat çekti.

Geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe  göstererek Davos Zirvesi'ne katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın  yanı sıra zirveye ABD'li bakanların son anda katılıp katılmayacağı ise  belirsizliğini koruyor.

Parlamentonun reddettiği Brexit anlaşmasına alternatif oluşturmak için  muhalefet partileri, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve sendikalarla  görüşmelere hız vereceğini açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May ile sarı  yeleklilerin gösterilerine devam etmesinden dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel  Macron da zirvede yer almayacak.

GÖZLER MERKEL'DE

60'dan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil  edileceği zirvede, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brezilya Devlet Başkanı Jair  Bolsonaro, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih,  Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardem, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Peru Devlet  Başkanı Paul Kagame, Hollanda Başbakanı MarkRutte, İsrail Başbakanı Benjamin  Netanyahu, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Wang Qishan ve İngiliz kraliyet tahtının  ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William önemli katılımcılar olarak ön  plana çıkıyor.

Çok uluslu şirketlerin üst düzey yetkililerinin zirvede yeni pazar  arayışında olması beklenirken, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, küresel sağlık  için finansal inovasyon konusuna odaklanan bir forumda, Uluslararası Para Fonu  (IMF) Başkanı Christine Lagarde ise birçok panelde konuşma yapacak.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, ABD'li sihirbaz David Blaine, 30  yıl önce HTML programlama dilini geliştirerek Dünya Çapında Ağ (WWW) olarak da  tanımlanan bilgi paylaşım sistemini kurmuş olan İngiliz bilgisayar profesörü Tim  Berners-Lee ve Uber’in üst yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi katılımcılar  arasında bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN İKİ BAKAN KATILACAK

Davos toplantılarına Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılacak.

Albayrak ve Pekcan, katılacakları oturumların yanı sıra dünyanın önde  gelen iş insanlarıyla görüşmeler yapacak.

Ayrıca zirveye her yıl olduğu gibi Türkiye’den iş dünyasının önde  gelen isimleri de katılacak. Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu  Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu,  Doğan  Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Sabancı Holding CEO’su  ve Mehmet Göçmen, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç zirvede  yer alacak.

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