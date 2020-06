Dünya'daki en temiz hava bulundu

Araştırmacılar yeryüzünde en temiz havaya sahip bölgeyi tespit ettiklerini duyurdu. Yeni yapılan bir çalışmaya göre insan etkisinin en olduğu Antarktika'yı çevreleyen Güney Okyanusu, Dünya'daki en temiz havayı barındırıyor

Fosil yakıt kullanımı, kontrolsüz tarım uygulamaları, gübre üretimi ve atıkların bilinçsizce doğaya bırakılması, 7,5 milyardan fazla insanın yaşadığı yeryüzünde havayı oldukça kirletmiş durumlar.



ABD'de bulunan Colorado Eyalet Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı Dünya üzerindeki en temiz havayı bulmak için girişimde bulundu.



Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre Antarktika kıtasını çevreleyen Güney Okyanusu yer yüzündeki en temiz havanın bulunduğu yer olarak kayıtlara geçti.

BİOAREOSOL BİLEŞİMİ İNCELENDİ



Profesör Sonia Kreidenweis öncülüğündeki araştırma ekibi bu bölgedeki havanın insanlıktan en az etkilenen bölge olduğunu tespit etti. Alanında öncü niteliğinde olan araştırma Güney Okyanusu'nu biroaerosol bileşimini inceledi.



Toplanan örnekler üzerinde yapılan analizler bölgenin insan etkisiyle doğaya salınan mikroparçacıkların diğer alanlara göre daha az olduğunu tespit etti. Hava hareketleri nedeniyle yeryüzündeki kirlilik bütün bölgelere yayılıyor. Havayı kirleten parçacıkların hiç bulunmadığı bölgelerin bu nedenle olmadığı tahmin ediliyor.