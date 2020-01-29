Dünya genelinde paniğe yol açan corona virüsü can almaya devam ederken, Kolombiya’dan yeni bir salgın haberi geldi.

Dünya ‘corona’yı konuşurken yeni salgın iddiası! Peş peşe ölüyorlar

Kaynağı henüz belirlenemeyen salgında altı günde altı çocuk hayatını kaybetti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye dek 132 kişinin ölümüne yol açan corona virüsü dünya genelinde büyük korkuya yol açarken, dehşet verici bir haber Güney Amerika ülkesi Kolombiya’dan geldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığı ülkenin kuzeybatısındaki Choc eyaletinde yer alan Bajo Baud bölgesinde görülen bir salgın nedeniyle 23 Ocak’tan bugüne altı çocuğun öldüğünü, 60’tan fazla kişinin ise hastalandığını duyurdu.

İHA’nın haberine göre; bölgede başlayan salgının nedeni henüz tam olarak bilinmiyor. Sağlık Bakanlığı durum değerlendirmesi yapıldığını açıkladı.

AKUT İSHAL SALGINI OLABİLİR

Kolombiya Wounaan Halk Otoriteleri Konseyi’nin (Woundeko) yasal temsilcisi Orlando Moya, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, salgınının 10 yaşın altındaki çocuklarda ateş, kusma ve ishale neden olduğunu belirtti.

Orlando Moya, “Çocuklar ölüyor, sonuncusu dün öğle saatlerinde öldü. Kimse bize bunun nedenini söylemiyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Choc Sağlık Bakanı Carlos Tirso Murillo, salgınla ilgili henüz net bir bilgi vermezken, salgının temiz su bulunamaması nedeniyle akut bir ishal salgını olabileceğini ifade etti.