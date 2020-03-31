Dünya bunu da gördü! Yüzen hastane

Korona virüsünden dolayı New York’ta hastaneler dolup taşınca, ABD Donanması’na ait dev gemi, hastaneye dönüştürüldü

ABD Donanması’na ait ‘Comfort’ gemisi corona virüsün yeni merkezi haline gelen New York’a demirledi. Geminin şehir hastanelerindeki yükü hafifletmesi amaçlanıyor.

Bin yataklı yüzen hastane Manhattan’ın Batı Yakası’nda Pier 90’a demirledi. Hastanenin bugün hasta kabulüne başlaması bekleniyor.

Corona virüsün yeni merkezi haline gelen ABD’de, ABD Donanması’na ait ‘Comfort’ (huzur, konfor) isimli bin yatak kapasiteli gemi, dün Manhattan’a demirledi. Yüzen hastanenin şehirdeki hastanelerin yükünü hafifletmesi amaçlanıyor.

Beyaz gövdesinde kırmızı haçlarla süslenen gemi, bi pandemi hastanesi statüsünde değil. Corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmayacak olan gemi, travma vakaları dahil olmak üzere hastanelerdeki diğer hastaların tedavisini üstlenecek.

En son 11 Eylül saldırılarının ardından New York’a demirleyen ‘Comfort’ta bin 200 sağlık personeli görev almaya hazır bulunuyor.

Gemide ayrıca, ameliyathaneler, tıbbi laboratuvar, eczane, dijital radyoloji, CAT taraması, iki oksijen üreten tesis ve bir helikopter pisti yer alıyor.

Comfort’ın diğer hastaların tedavisini üstlenmesiyle birlikte New York’taki pandemi hastaneleri mümkün olduğunca çok yataklı yoğun bakım üniteleriyle donatılacak.

Öte yandan New York’ta Manhattan Kongre Merkezi Javits Center da sahra hastanesine dönüştürülmüş durumda.