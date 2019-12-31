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Dünya 2020'ye merhaba dedi

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Yeni Zelanda ve Avustralya her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyada yeni yıla ilk giren ülkelerden oldular

Dünya 2020'ye merhaba dedi

2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu.

Yeni Zelanda'nın Auckland kenti 2020'nin ilk dakikalarına yine havai fişek gösterileriyle 'merhaba' dedi.

Güney Yarım Küre'de bulunan ve 31 Aralık'ta yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2020'ye giren ilk ülke oldu.

Avsutralya’nın Sydney kentinde de havai fişek gösterileri ile 2020'ye ilk merhaba diyen yerlerdendi.

Güney Kore’nin Seul kenti de yeni yılı ilk karşılayan yerlerden oldu.

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