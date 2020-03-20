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Düğünde corona dehşeti

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Düğünde corona dehşeti

Avustralya'da bir düğünde corona dehşeti yaşandı. Törene katılan 140 davetliden en az 31'inde corona virüsü tespit edildi.

Corona virüsü paniği dünyanın dört bir yanını sararken, sıra dışı haberler de gelmeye devam ediyor. Avustralya’nın Sydney kentinde Scott Maggs ve Emma Metcalf çifti 6 Mart’ta düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Çift balayı için Maldivler’e giderken, törene katılan 140 davetliden ikisinin corona virüsü taşıdığını öğrendi. Düğüne katılan herkese durum bildirilirken, davetlilerden en az 31’inde corona testinin sonucu pozitif çıktı.

Virüse yakalananlar arasında Yeni Güney Galler eyaleti senatörü Andre Bragg ve hamile bir kadın da yer aldı.

Yerel basına konuşan yeni evli çift, hayatlarının en güzel gününe bu haberle gölge düştüğünü söyledi.

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