Düğün gecesi damadın yerini alıp geline tecavüz etti

Kamboçya'daki düğünde fazlasıyla alkol alan damat evin dışında uyuyakaldı, sabah olduğunda gelin birlikte olduğu kişinin kocası olmadığını fark etti



Kamboçya'da bir düğünün ardından yaşananlar, eşi benzerine az rastlanan bir rezalete dönüştü.

Ülkenin güneyindeki CHHkues köyünde 18 yaşındaki gelin ile damat evlendi.

Düğün eğlencesinde damat fazlasıyla alkol alıp evin dışındaki masada uyuyakaldı.

Işıklar söndüğünde ise damadın yerini alan bir erkek, gelinle birlikte oldu. Sabah uyandığında kocasının yerinde başka birisinin olduğunu gören gelin çığlıklar atarak dışarı kaçtı.

Polisin yakaladığı Chhoen Chanseng isimli şüpheli gözaltına alındı.

Gelini reddeden damadın ailesi, düğünün geçersiz olduğunu savunuyor.