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Dubai Emiri yemek yaptı

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Dubai Emiri Şeyh El Maktum, orman gezisinde arkadaşlarına yemek hazırladığı fotoğrafı yaynladı.

Dubai Emiri yemek yaptı
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Mektum, arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği zorlu orman gezisinde büyük bir tencerede yemek hazırlarken çekilen fotoğrafını kişisel Facebook hesabından yayınladı. El Mektum, fotoğrafın ayrıntısına Birkaç arkadaşlarımla gezi sırasında, özel istek üzerine akşam yemeklerini hazırlıyorum cümlesini yazdı.

Genelde yöresel kıyafetleriyle görmeye alışık olduğumuz El Mektumun bu görüntüsü kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Kaynak : Haber7

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